В Королеве автомобиль сбил двоих детей на пешеходном переходе, один ребенок погиб

Фото: Главное следственное управление СК РФ по Московской области

В Королеве Московской области иномарка сбила двоих детей на пешеходном переходе, в результате погибла девочка, мальчик госпитализирован. Об этом сообщило ГУ МВД по региону.

Авария произошла накануне на улице Чапаева. «37-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan, совершил наезд на переходивших проезжую часть двух несовершеннолетних 2010 и 2017 годов рождения, после чего совершил столкновение с остановкой», — рассказали в ведомстве.

Девочка погибла на месте, а мальчик получил тяжелые травмы, уточнила прокуратура региона в телеграм-канале.

Следственное управление по региону сообщило, что автомобиль был исправен. Водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, не снизил скорость заранее, а потом «в процессе запоздалого экстренного торможения» сбил детей, отметили в СК.

Мужчину задержали, против него завели дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушения им правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка). Максимально наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.