Генерал Картаполов назвал речь Путина «посланием мира, а не войны»

Андрей Картаполов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля стало «посланием мира», заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это послание не войны, это, наоборот, послание мира. Послание нашему народу, что он должен развиваться сам, с опорой на собственные силы. Хватит оглядываться на Запад — вот в чем суть послания», — пояснил депутат.

Он также прокомментировал решение президента приостановить участие России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), о котором он объявил в ходе послания. «Мы очень положительно оцениваем то, что мы приостановили свое участие в этом договоре, потому что он сейчас в большей степени выгоден американцам, чем нам. Они от нас существенно отстают в плане технического развития. Поэтому они так обеспокоились, начали нам предъявлять претензии из-за того, что мы их не пускаем на наши объекты», — отметил Картаполов. Он также выразил уверенность в том, что оппоненты России «очень четко воспримут сигнал».

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Объявляя о приостановке участия России в ДСНВ, Путин подчеркнул, что США «стали грубо разрушать все основы мироустройства, заложенные после Второй мировой войны», а также «демонтировать систему безопасности и контроля над вооружениями». Помимо этого, он отметил, что США и НАТО намереваются нанести России «стратегической поражение».

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение безответственным и вызывающим глубокое сожаление. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сожалеет о приостановке участия России в договоре. «С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — заключил он. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, отметил, что действия России «разрушают систему безопасности, которая была построена после окончания холодной войны».