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В Новгородской области девятилетний мальчик умер после нападения питбулей

В Новгородской области девятилетний мальчик погиб от укусов питбулей

В поселке Парфино Новгородско области девятилетний мальчик умер после нападения трех американских питбулей в гостях у друга, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление СК в телеграм-канале.

По предварительным данным, друг погибшего пытался остановить собак, когда они напали на мальчика, а когда это сделать не получилось, побежал к соседке. Та вызвала скорую помощь и убрала собак, однако мальчик от полученных повреждений скончался на месте.

СК также опубликовало видео осмотра места происшествия — частного домовладения.

Теги
питбуль ребенок Новгородская область
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