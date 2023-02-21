В Новгородской области девятилетний мальчик умер после нападения питбулей

В поселке Парфино Новгородско области девятилетний мальчик умер после нападения трех американских питбулей в гостях у друга, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление СК в телеграм-канале.

По предварительным данным, друг погибшего пытался остановить собак, когда они напали на мальчика, а когда это сделать не получилось, побежал к соседке. Та вызвала скорую помощь и убрала собак, однако мальчик от полученных повреждений скончался на месте.

СК также опубликовало видео осмотра места происшествия — частного домовладения.