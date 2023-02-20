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В Москве подвели итоги января по разрешениям на возведение недвижимости

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Свыше 30 разрешений на строительство около 638 тыс. кв. м недвижимости оформили в первый месяц этого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Москва продолжает динамично развиваться, о чем свидетельствует активность застройщиков, причем как городских, так и частных, — подчеркнул заммэра. — Всего за первый месяц года было оформлено 34 разрешения на строительство порядка 638 тыс. кв. м недвижимости, в том числе почти 506 тыс. кв. м жилья».

Руководитель столичного градостроительного комплекса отметил, что доля инвесторских проектов в общем количестве новых объектов превышает 60%. Общая площадь недвижимости, которая будет возведена за счет внебюджетных источников, достигнет 451 тыс. кв. м. В частности, за счет девелоперов планируют построить три школы и два детских сада.

По словам Бочкарева, несколько жилых кварталов в ТиНАО будут обеспечены новыми образовательными организациями, в общей сложности здесь появится 3 450 мест для обучения детей. «Также в районах Текстильщики и Митино построят дошкольные учреждения на 300 и 90 мест соответственно», — добавил вице-мэр.

Кроме того, в январе оформили разрешения на строительство Центра здравоохранения в Хорошево-Мнёвниках и храмового комплекса в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в районе Внуково. Также на территории Москвы появится четыре новых инженерных объекта общей площадью около 3,7 тыс. кв. м. В новых жилых кварталах Кунцево построят подземную вакуумную систему сбора и сортировки мусора.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что большую часть разрешений выдали в Новомосковском (восемь), Западном (семь) и Зеленоградском (четыре) административных округах Москвы.

«После того, как застройщики направляют уведомление о начале строительно-монтажных работ, Мосгосстройнадзор составляет график проверок каждого объекта, для того чтобы контролировать ход строительства и качество применяемых материалов», — пояснил Войстратенко.

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Москва Строительство Недвижимость Андрей Бочкарев
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