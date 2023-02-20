Умер автор аниме «Галактический экспресс 999» Рэйдзи Мацумото

Рейдзи Матсумото (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Японский автор аниме и манги Рэйдзи Мацумото умер в возрасте 85 лет, сообщает NHK. По данным канала, он скончался в больнице в Токио от острой сердечной недостаточности.

Рэйдзи Мацумото родился в городе Курумэ префектуры Фукуока в 1938 году, свою первую мангу он опубликовал в возрасте 15 лет. Он был автором аниме «Космический линкор «Ямато» и «Галактический экспресс 999», а также создал мангу «Космический пират Харлок». Позднее Рэйдзи Мацумото выступил сценаристом одноименного аниме (Space Pirate Captain Harlock).

Он был награжден орденом Восходящего солнца и Медалью с пурпурной лентой, которая вручается в Японии за заслуги в сфере науки и искусства. Кроме того, Рэйдзи Мацумото был удостоен французского ордена Искусств и литературы.