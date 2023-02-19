Посетительница ярмарки в Майами разбила скульптуру Кунса за $42 тыс.

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На арт-ярмарке в Майами посетительница случайно разбила скульптуру Джеффа Кунса стоимостью $42 тыс., сообщает The New York Times.

Речь идет о синей фарфоровой скульптуре Balloon Dog, изображающий скрученный в форме собаки воздушный шар. У Кунса есть целая серия работ в таком же стиле, но разных цветов и размеров (вплоть до 3 м). Размер этой скульптуры примерно 40 на 48 см.

Она стояла на прозрачном постаменте на арт-ярмарке Art Wynwood, когда к ней подошла одна из посетительниц, постучала по скульптуре пальцем и та упала и разбилась, рассказал NYT художник и арт-коллекционер Стивен Гэмсон, который был очевидцем произошедшего.

Один из организаторов ярмарки поговорил с женщиной и сказал, что та очень извинялась. Посетительница не должна будет оплачивать ущерб, так как арт-объект был застрахован, рассказал Miami Herald консультант компании Bel-Air Fine Art galleries, которая представляла скульптуру, Бенедикт Калух.

Менеджер Bel-Air Fine Art galleries Седрик Боэро поиронизировал, что после произошедшего количество этих скульптур сократилось с 799 до 798, что увеличило их ценность.