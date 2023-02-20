Ефимов рассказал о ₽73 млрд льготных кредитов предприятиям Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С весны 2022 года в одном только Сбербанке десять столичных компаний получили свыше 73 млрд руб. льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса в Москве. Об этом рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Льготное кредитование московских промышленных предприятий и инвесторов в нежилые объекты — часть пакета антикризисных мер, предложенного столичным правительством в марте 2022 года. Впоследствии в июле рамки льготного кредитования были расширены — процентная ставка была снижена с 9 до 3% годовых, а максимальный лимит займа поднят с 1 млрд до 3 млрд руб. Помимо Сбербанка, столичные власти сотрудничают со всеми крупнейшими кредитными организациями страны.

Механизм поддержки работает следующим образом: заемщик заключает кредитный договор, затем обращается в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который проводит проверку и подписывает с заемщиком соглашение. После этого фонд регулярно компенсирует компании часть расходов по уплате процентов. Всего за неполный год действия программы уже одобрены кредиты 78 компаниям на общую сумму 214 млрд руб.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, из десяти заемщиков, заключивших договор со Сбербанком, восемь являются промышленными предприятиями и два — инвесторами в нежилую недвижимость.