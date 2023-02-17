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Глава YouTube Сьюзан Войжицки покинет свой пост

Глава YouTube Сьюзан Войжицки объявила об уходе с должности
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Генеральный директор YouTube Сьюзан Войжицки объявила, что уходит со своей должности.

«Я решила оставить пост руководителя YouTube и начать новую главу, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам», — написала она в блоге компании. После отставки Войжицки останется консультантом в Alphabet (материнской компании Google, которая владеет YouTube).

Новым главой видеохостинга станет Нил Мохан, который с 2015 года работал директором по продукту. Под его руководством компания запустила YouTube TV, YouTube Music, Premium и Shorts.

«Он прекрасно понимает наш продукт, наш бизнес, наши сообщества создателей и пользователей, а также наших сотрудников. Нил станет потрясающим лидером YouTube», — написала Войжицки.

Сьюзан Войжицки занимала пост гендиректора YouTube девять лет, начиная с 2014 года. До этого она участвовала в основании Google и работала первым менеджером по маркетингу в компании, позже она возглавила бизнес в области интернет-рекламы. Войжицки была в команде, создавшей поиск по изображениям Google, и работала над покупкой YouTube и платформы DoubleClick для медийной рекламы.

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