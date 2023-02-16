Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Корниловская»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 13:33 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 13:33
В России продлят ограничение на снятие наличной валюты Финансы, 13:56
Мечтавший играть за Россию хоккеист стал самым «бесполезным» в НХЛ Спорт, 13:55
Умерла пострадавшая при крушении самолета в Ейске 6-летняя девочка Политика, 13:51
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 13:51
Лукашенко опроверг возможность мобилизации в Белоруссии Политика, 13:39
Суд арестовал сына Жириновского на 15 суток Политика, 13:37
Пашинян сообщил о передаче Баку новых предложений по мирному договору Политика, 13:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Фондовые индексы стран Европы обновили многомесячные максимумы Инвестиции, 13:32
ЦБ сообщил о падении объемов торгов валютой до многолетних минимумов Финансы, 13:32
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 13:28
Лукашенко рассказал, как Киев может договориться с Россией Политика, 13:27
Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным Политика, 13:26
Кадровая защита: почему «идеальный сотрудник» опасен для вашей компании Pro, 13:23
МИД допустил удары по выполняющим военные цели Киева спутникам Политика, 13:23
Город ,  
0 

Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Корниловская»

Фото: АО «Мосинжпроект»
Фото: АО «Мосинжпроект»

Метростроевцы завершают возведение основных конструкций станции «Корниловская» Московского метрополитена и приступают к монтажу инженерных систем, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Параллельно начинается архитектурная отделка служебных помещений станции.

Открытие станции «Корниловская» в составе Троицкой линии запланировано на 2024 год. Проектным названием станции было «Мамыри» в честь одноименной деревни Новомосковского округа, где она будет располагаться, но на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новое название «Корниловская» по близлежащей улице Адмирала Корнилова. Именно такой вариант набрал больше всего голосов москвичей в проекте «Активный гражданин».

Троицкая ветка метро пройдет по большей части вдоль Калужского шоссе, и «Корниловская» расположится на пересечении магистрали с упомянутой улицей Адмирала Корнилова — в районе с большим сосредоточением торговых комплексов и вблизи МКАД. Отсюда, по мнению столичных властей, у «Корниловской» есть потенциал стать транспортно-пересадочным узлом, где пассажиры смогут пересесть на наземный транспорт и обратно. В данный момент через перекресток, где появится станция метро, проходит около двух десятков автобусных маршрутов.

Теги
Московский метрополитен Андрей Бочкарев Москва станции метро
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter