Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Корниловская»

Фото: АО «Мосинжпроект»

Метростроевцы завершают возведение основных конструкций станции «Корниловская» Московского метрополитена и приступают к монтажу инженерных систем, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Параллельно начинается архитектурная отделка служебных помещений станции.

Открытие станции «Корниловская» в составе Троицкой линии запланировано на 2024 год. Проектным названием станции было «Мамыри» в честь одноименной деревни Новомосковского округа, где она будет располагаться, но на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новое название «Корниловская» по близлежащей улице Адмирала Корнилова. Именно такой вариант набрал больше всего голосов москвичей в проекте «Активный гражданин».

Троицкая ветка метро пройдет по большей части вдоль Калужского шоссе, и «Корниловская» расположится на пересечении магистрали с упомянутой улицей Адмирала Корнилова — в районе с большим сосредоточением торговых комплексов и вблизи МКАД. Отсюда, по мнению столичных властей, у «Корниловской» есть потенциал стать транспортно-пересадочным узлом, где пассажиры смогут пересесть на наземный транспорт и обратно. В данный момент через перекресток, где появится станция метро, проходит около двух десятков автобусных маршрутов.