Ракова сообщила о росте слотов для регистрации брака 23 июля в 3,5 раза

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Столичные власти после многочисленных обращений молодоженов приняли решение открыть в «красивую» дату 23 июля 2023 года еще пять столичных Дворцов бракосочетания для регистрации брака. Помимо двух дежурных дворцов, в этот день свои двери откроют еще пять, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году 23 июля выпадает на воскресенье — обычно в этот день недели, а также в понедельник в Москве работают лишь Дворец бракосочетания № 1 в районе Чистых прудов и Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице. Со вторника же по субботу в столице открыты все загсы. «Все даты с сочетанием троек в этом году пользуются популярностью у молодоженов, и все места в этих двух Дворцах бракосочетания на 23 июля уже заняты, — отметила Ракова. — Теперь же пары могут подать заявления еще в пять Дворцов бракосочетания. Так доступность торжественной регистрации 23 июля выросла в 3,5 раза».

Пять новых Дворцов бракосочетания, куда можно подать заявление на 23 июля, — это Дворцы бракосочетания № 3 и № 5 в Кузьминках и Измайловском Кремле соответственно, Кутузовский и Шипиловский дворцы бракосочетания, а также Дворец бракосочетания в Южном Бутово. Дополнительное открытие еще пяти Дворцов бракосочетания означает более 230 новых слотов, чтобы молодожены смогли зарегистрировать свои отношения 23 июля. По словам Раковой, исторически в Москве подбор молодоженами «красивых» дат особенно популярен именно в летний период. Так, наибольшее число зарегистрированных браков зафиксировано в Москве в дату с тремя «семерками» — 7 июля 2007 года. Тогда в столице поженились рекордные 1700 пар.

На данный момент в столице насчитывается девять Дворцов бракосочетания, в планах также строительство десятого в Митино.