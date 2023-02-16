Умерла «самая желанная женщина» 1970-х годов по версии Playboy

Ракель Уэлч (Фото: Kevork Djansezian / Reuters)

Американская актриса и модель Ракель Уэлч умерла в возрасте 82 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее менеджера Стива Зауэра. По его словам, Уэлч умерла в Лос-Анджелесе после «непродолжительной болезни».

Ракель Уэлч родилась 5 сентября 1940 года в Чикаго. Свою карьеру в качестве модели она начала в 1964 году в развлекательном теле-шоу «Голливудский дворец», а также сыграла небольшую роль в фильме Элвиса Пресли «Разнорабочий».

Известной Уэлч стала благодаря своим ролям в фильмах «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры» (1966), где она появилась в бикини из оленьей шкуры. В 1974 году она снялась в фильме «Три мушкетера: Подвески королевы», за роль в котором получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль». Всего у Уэлч насчитывается более 70 ролей в кино и на телевидении.

Журнал Playboy назвал Уэлч «самой желанной женщиной» 1970-х годов и поставил ее на третье место в списке «100 самых сексуальных звезд 20 века». Журнал Empire в 1995 году назвал ее одной из «100 самых сексуальных звезд в истории кино».