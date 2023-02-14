Умер писатель Андрей Левкин

Андрей Левкин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На 69-м году жизни умер латвийский писатель и журналист Андрей Левкин, сообщила в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) журналистка Екатерина Дробязко.

О причинах смерти она не сообщила, но уточнила, что писатель умер 13 февраля.

Андрей Левкин родился 22 декабря 1954 года в Риге, Латвийская ССР. С 1987 года он был ведущим сотрудником, а до 1994-го — фактическим главным редактором русского издания литературного, художественного и общественно-политического ежемесячного журнала «Родник». В 1994 году это издание получило Малую Букеровскую премию как «лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья». В начале девяностых Левкин работал на русском телевидении Латвии, а после переезда в Москву в 1998 году возглавил интернет-проекты «СМИ.ру» и «Полит.ру».

Прозу Левкина переводили на английский, болгарский, польский, немецкий и финский. В 2001 году он стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Проза» за сборники повестей и рассказов «Двойники» и «Цыганский роман». В 2009–2010 годах входил в жюри литературной премии Белого, в 2011–2013 годах выступал экспертом премии «НОС» («Новая словесность») — награды за прозу на русском языке.