На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании автосервиса

В автосервисе в микрорайоне Отрядное на северо-востоке Москвы произошел пожар

В двухэтажном здании автосервиса в микрорайоне Отрадное на северо-востоке Москвы произошел пожар, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Главное управление МЧС России по городу.

Сигнал о возгорании в доме 45Г на улице Декабристов поступил в 23:58. Трех человек спасли и передали медикам, заявили в пресс-службе МЧС. Других подробностей происшествия в ведомстве не привели.