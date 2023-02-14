Ефимов сообщил о торгах на право редевелопмента промзоны «Вагоноремонт»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти повторно выставили на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны № 47 «Вагоноремонт» на севере Москвы, рядом со станцией «Лианозово» МЦД-1 и в непосредственной близости от Дмитровского шоссе. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предыдущий аукцион был анонсирован в декабре 2022 года, а итоги его должны были подвести в начале февраля, но торги были признаны несостоявшимися. Новая заявочная кампания продлится до 30 марта, сам аукцион запланирован на 10 апреля 2023 года.

Речь идет об участке площадью 2,7 га, который на данный момент, по мнению столичных властей, используется неэффективно: на нем расположены склады, автостоянки и автомойки. Победитель же аукциона сможет построить на этом месте более 81 тыс. кв. м недвижимости, включающей в себя технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины.

Редевелопмент площадки может дать городу 1,5 тыс. новых рабочих мест. Бюджетный эффект для Москвы после реализации проекта превышает 500 млн руб., а объем инвестиций в проект оценивается на уровне 9 млрд руб., поясняет потенциал объекта вице-мэр Ефимов. Начальная цена лота при этом составляет 9,53 млн руб., а подать заявку могут как любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, так и бывшие собственники.

Торги проводятся в рамках запущенной в 2020 году программы комплексного развития территорий (КРТ), ключевая цель которой — вернуть в экономический оборот заброшенные и неэффективно используемые столичные земли. По итогам проведенных ранее аукционов заключено свыше десятка соглашений с инвесторами, городом назначены операторы, преобразующие 15 районов.