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В Португалии выявили почти 5 тыс. случаев домогательства к детям в церкви

Комиссия в Португалии выявила 4815 случаев домогательства к детям со стороны священников
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

За последние 70 лет по меньшей мере 4815 человек в Португалии в детстве стали жертвами домогательств в ситуациях, связанных с церковью, причем большинство педофилов были священниками. К такому выводу пришла независимая комиссия для расследования злоупотреблений, пишет Obervador.

По данным комиссии, 77% виновников были священниками. Домогательства происходили у них дома, в семинариях, исповедальнях (14,3% от всех случаев), школах-интернатах.

Почти 60% зафиксированных случаев произошли в 1960–1980-е годы. Среди португальских городов лидерами по количеству случаев стали Лиссабон, Порту и Коимбра, хотя в целом «домогательства распространились по всей стране».

48% жертв в разговоре с членами комиссии впервые рассказали о случившемся с ними. Только 4% из них сообщали о произошедшем властям.

Комиссия призвала католическую церковь к конкретным действиям по результатам расследования. Она составляет «список активных насильников», он будет готов к концу месяца. Перечень передадут церкви и прокуратуре.

Кроме того, в прокуратуру направят 25 дел по фактам злоупотреблений — их количество невелико по сравнению с общим числом жертв, но по остальным случаям сложно найти какие-либо доказательства, пояснили в комиссии.

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Португалия католическая церковь сексуальные домогательства педофилия
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