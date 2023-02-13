Минобороны Франции осудило образ французских военных в «Черной пантере-2»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил недовольство тем, как представлены французские военные в последней части франшизы Marvel «Черная пантера», передает AFP.

В фильме «Черная пантера: Ваканда навеки», который вышел на экраны в конце 2022 года, группу французских военных поймали при попытке украсть редкий ресурс «вибраниум» на базе в Мали, принадлежащей вымышленному африканскому королевству Ваканда. Для Парижа тема военного присутствия в регионе Сахель, куда входят в том числе Буркина-Фасо и Мали, является чувствительной, напоминает AFP.

Реакция министра последовала после того, как журналист Жан Бексон выложил фрагмент картины, подписав под ним: «Злые французские наемники, действующие в Мали, одеты как солдаты из операции «Бархан», реальной военной миссии».

«Я решительно осуждаю это ложное и вводящее в заблуждение представление наших вооруженных сил. Я помню и чту 58 французских солдат, которые погибли, защищая Мали по ее просьбе перед лицом исламистских террористических группировок», — прокомментировал Лекорню пост журналиста.

Минобороны Франции заявило AFP, что Париж не призывает к изъятию или цензуре произведения искусства. Однако там отметили, что «нельзя допускать никакого ревизионизма в отношении недавних действий Франции в Мали: мы вмешались по собственной просьбе страны для борьбы с вооруженными террористическими группами, что далеко от истории, рассказанной в фильме, а именно французской армии, пришедшей грабить природные ресурсы».

Люди, близкие Лекорню, сообщили агентству, что его «злость из-за фильма» связана с тем, что он вышел на фоне «попыток России настроить население Западной Африки против Франции и ее военного присутствия».

В Мали с 2012 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.



Для сдерживания противостояния в Мали Совет Безопасности ООН в апреле 2013 года учредил Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в государстве (МИНУСМА) с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности. В рамках этой миссии в Мали находились свыше 13 тыс. военных, в том числе многочисленные французские подразделения.

Однако в 2020 году в стране произошел госпереворот, устроенный военной хунтой во главе с Ассими Гоитой. На этом фоне между Мали и Францией ухудшились отношения, в результате Париж в феврале 2022 года объявил о выводе своих войск из страны, из-за чего Бамако разорвало с ним оборонное соглашение.

Франция и другие страны ЕС неоднократно заявляли, что после ухода французов в Мали прибыли наемники из ЧВК «Вагнер», которые помогают местному правительству. Власти Мали это отрицали и подчеркивали, что в стране находятся только российские инструкторы, задача которых — усиление возможностей сил национальной обороны.