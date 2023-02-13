Минобороны Франции осудило образ французских военных в «Черной пантере-2»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 Общество, 06:35
Посол заявил о плане Лондона конфисковать замороженные российские активы Политика, 06:11
В США допустили инопланетное происхождение сбитых над страной объектов Политика, 06:02
Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве с «налогом на легализацию» Общество, 05:45
«Коммерсантъ» узнал о мошенниках, бронирующих все слоты в визовых центрах Общество, 05:44
«РИА Новости» узнало об обсуждении Думой «обезличенных» пачек сигарет Общество, 05:18
Минобороны Франции осудило образ французских военных в «Черной пантере-2» Политика, 05:15
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании Общество, 04:45
США призвали своих граждан покинуть Россию из-за риска мобилизации Политика, 04:34
Перед войсками КНДР поставили новые боевые задачи Политика, 04:27
«Роскосмос» назвал срок запуска модулей российской орбитальной станции Технологии и медиа, 04:04
FT сообщила о выводах Тайваня об устройстве запускаемых Китаем аэростатах Политика, 04:03
В Гонконге автомобильный номер из одной буквы продали за $3 млн Общество, 03:34
Пентагон заявил, что сбитый США объект летел над военной инфраструктурой Политика, 03:01
Политика ,  
0 

Минобороны Франции осудило образ французских военных в «Черной пантере-2»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил недовольство тем, как представлены французские военные в последней части франшизы Marvel «Черная пантера», передает AFP.

В фильме «Черная пантера: Ваканда навеки», который вышел на экраны в конце 2022 года, группу французских военных поймали при попытке украсть редкий ресурс «вибраниум» на базе в Мали, принадлежащей вымышленному африканскому королевству Ваканда. Для Парижа тема военного присутствия в регионе Сахель, куда входят в том числе Буркина-Фасо и Мали, является чувствительной, напоминает AFP.

Реакция министра последовала после того, как журналист Жан Бексон выложил фрагмент картины, подписав под ним: «Злые французские наемники, действующие в Мали, одеты как солдаты из операции «Бархан», реальной военной миссии».

«Я решительно осуждаю это ложное и вводящее в заблуждение представление наших вооруженных сил. Я помню и чту 58 французских солдат, которые погибли, защищая Мали по ее просьбе перед лицом исламистских террористических группировок», — прокомментировал Лекорню пост журналиста.

Минобороны Франции заявило AFP, что Париж не призывает к изъятию или цензуре произведения искусства. Однако там отметили, что «нельзя допускать никакого ревизионизма в отношении недавних действий Франции в Мали: мы вмешались по собственной просьбе страны для борьбы с вооруженными террористическими группами, что далеко от истории, рассказанной в фильме, а именно французской армии, пришедшей грабить природные ресурсы».

Люди, близкие Лекорню, сообщили агентству, что его «злость из-за фильма» связана с тем, что он вышел на фоне «попыток России настроить население Западной Африки против Франции и ее военного присутствия».

Читайте на РБК Pro
«Спад повсюду». Как конфликт на Украине меняет мировую экономику
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Компании все меньше смотрят на высшее образование. Что это значит для HR
Вы неудачно вложились в 2022 году. Как сформировать портфель сейчас

В Мали с 2012 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

Для сдерживания противостояния в Мали Совет Безопасности ООН в апреле 2013 года учредил Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в государстве (МИНУСМА) с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности. В рамках этой миссии в Мали находились свыше 13 тыс. военных, в том числе многочисленные французские подразделения.

Однако в 2020 году в стране произошел госпереворот, устроенный военной хунтой во главе с Ассими Гоитой. На этом фоне между Мали и Францией ухудшились отношения, в результате Париж в феврале 2022 года объявил о выводе своих войск из страны, из-за чего Бамако разорвало с ним оборонное соглашение.

Франция и другие страны ЕС неоднократно заявляли, что после ухода французов в Мали прибыли наемники из ЧВК «Вагнер», которые помогают местному правительству. Власти Мали это отрицали и подчеркивали, что в стране находятся только российские инструкторы, задача которых — усиление возможностей сил национальной обороны.

Теги
«Марвел» Франция Мали военные
Материалы по теме
Власти Мали объявили персоной нон грата представителя миссии ООН
Политика
Власти Мали сообщили о попытке госпереворота
Политика
Власти Мали объявили о разрыве оборонного соглашения с Францией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter