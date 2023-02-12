Прокуратура проверит данные о загрязнении бухты Новик у острова Русский в Приморском крае

Прокуратура проверит данные о загрязнении бухты у острова Русский

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после сообщений о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

«По поручению исполняющего обязанности амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в средствах массовой информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик в Приморском крае организована проверка», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что примут соответствующие меры реагирования при наличии оснований.

Маслянистое пятно обнаружили местные жители, сообщают «Вести: Приморье». Росприроднадзор по факту информации о разливе нефтепродуктов также проводит проверку.

В прошлом апреле издание «Новости Владивостока» сообщало, что территория бухты подвергалась загрязнению. По данным природоохранной прокуратуры, источником стал полуразвалившийся пирс, где стояло судно. «На момент проверки на пирсе производилось сжигание отходов, а оставшиеся хранились ненадлежащим образом — не были защищены от атмосферных осадков», — сказал старший помощник природоохранного прокурора Александр Герасимов.