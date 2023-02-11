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Вильфанд предупредил о метели в Москве 11 февраля

Вильфанд предупредил об обильном снегопаде и метели в Москве

В Москве и Центральной России 11 и 12 февраля ожидаются обильный снегопад и метель, высота сугробов будет достигать 5-10 см, заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, днем в субботу начнется снегопад, понижение давления и температуры (от нуля до минус двух градусов) и усиление ветра до 15 м/с.

«Сочетание ветра и снега приведут к метели», — отметил Вильфанд. Метель продолжится в ночь на 12 февраля, предупредил он. Днем в воскресенье давление снова повысится, продолжит идти небольшой снег.

Как отметили в центре «Фобос», в воскресенье видимость ухудшится до 1-2 км. Ночами в выходные ожидается температура от минус восьми до минус трех градусов. В ночь на 12 февраля похолодает — от минус пяти до минус десяти градусов.

До 21:00 11 февраля в Москве и Московской области из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности, объявленный Гидрометцентром.

Теги
Москва Центральная Россия метель снег Роман Вильфанд
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