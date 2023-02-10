Linkin Park выпустила клип на неизданную песню с вокалом Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park опубликовала клип на ранее неизданную песню Lost из альбома Meteora, где поет вокалист Честер Беннингтон, умерший пять лет назад. Клип размещен на YouTube-канале группы.

Meteora является вторым альбомом группы, который вышел в марте 2003 года. Изначально в альбоме было 13 треков (в том числе Session, который был номинирован на премию «Грэмми»), но по случаю его 20-летия музыканты решили переиздать его.

Клип был смонтирован в аниме-стиле с помощью нейросети Kaiber, создающей видео из тех роликов, которые пользователь загрузит сам. В клипе на песню Lost есть кадры со старых концертов Linkin Park с участием Беннингтона. По данным на 11:40 мск, новый клип посмотрели более 236 тыс. раз.

Беннингтона нашли мертвым в его доме в Калифорнии в июле 2017 года. Следователи заявили, что 41-летний музыкант покончил жизнь самоубийством. Жена Беннингтона Талинда рассказывала, что музыкант боролся с алкогольной и наркотической зависимостью и депрессией. При этом согласно отчету о вскрытии Беннингтон не употреблял наркотики перед самоубийством. Издание TMZ писало, что в доме музыканта после его смерти были найдены пустая пивная бутылка и купленное по рецепту врача снотворное.

После смерти Беннингтона Linkin Park не выпускала новых треков, однако в октябре 2020 года вышло юбилейное издание альбома Hybrid Theory.