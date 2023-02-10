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Военкоры показали работу танка Т-14 «Армата» в зоне военной операции

Военкоры опубликовали первые кадры работы танка Т-14 «Армата» в зоне военной операции

В телеграм-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовали первые кадры применения новейшего танка Т-14 «Армата» в зоне российской военной операции на Украине. На видео танк дает залп из своего основного орудия — 125-мм гладкоствольной пушки 2А82-1С.

Т-14 был представлен в 2015 году. Особенность танка — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. «Армата» предназначена для поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения живой силы противника и укреплений.

Теги
танки «Армата» танк «Армата» Военная операция на Украине
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