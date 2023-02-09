Белорусские военные обезвредили украинский дрон радиоэлектронным ружьем
В Столинском районе Брестской области Белоруссии пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает на своем сайте Госпогранкомитет республики.
Дрон обнаружили после пересечения им границы с Украиной. Он направлялся «в тыл белорусской территории».
«Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника», — сообщили в пограничной службе.
Там уточнили, что аппарат был снабжен видеокамерой. После анализа его карты памяти было установлено, что дрон был запущен с территории Украины с целью разведки «технических средств охраны границы».
3 февраля прошлого года после очередного перехвата беспилотника Белоруссия заявила решительный протест Украине. Для этого в МИД Белоруссии был вызван посол Украины Игорь Кизима.
«Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил», — сообщила тогда пресс-служба МИДа. Анализ данных бортовой аппаратуры дрона показал, что его запустили с территории Украины для проведения разведки на военном полигоне «Брестский».