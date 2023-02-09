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В мэрии оценили готовность путепровода на южном участке МСД

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) на пересечении с Каширским шоссе
Строительство южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) на пересечении с Каширским шоссе (Фото: АГН «Москва»)

Строительство путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра от путей Павелецкого направления железной дороги до МКАД завершено на 80%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, к настоящему времени удалось выполнить три из четырех основных этапов строительства монолитных конструкций левого и правого тоннелей. «Строители приступают к реализации последнего этапа, включающего армирование лотковой части, стен и перекрытия, — уточнил Бочкарев. — Ведутся соответствующие подготовительные работы. Это завершающие 8 м из общей длины 46-метрового путепровода».

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, в рамках проведения работ уложено около 8,3 тыс. куб. м бетона из общего объема 9 тыс. куб. м.

Гендиректор «Мипстрой 1» (ведущее строительное подразделение ГК «Мосинжпроект») Константин Маслаков добавил, что подпорные стены путепровода с Каширского направления выполнены в полном объеме, а стены со стороны МКАД готовы на 80%.

По его словам, после строительства основных конструкций специалисты перейдут к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем. «Путепровод будет оснащен современными комплексными средствами автоматизации и управления движением, включая системы жизнеобеспечения, безопасности, видеонаблюдения и другие», — сообщил Маслаков.

Он добавил, что строители продолжают устройство переходных плит, которые свяжут путепровод с участком подхода будущей магистрали. Кроме того, специалисты подготовили основание под дальнейшую укладку асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.

«Строящийся путепровод свяжет два участка будущего Московского скоростного диаметра и объединит семь полос движения, — подчеркнул гендиректор «Мипстрой 1». — Ширина каждой из полос составит 3,5 м».

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Всего в рамках строительства южного участка МСД и прилегающих к нему улиц будет создано более 10 км дорог, а также ряд искусственных сооружений. Московский скоростной диаметр улучшит транспортное обслуживание 48 районов, в которых проживают более 5 млн человек.

Теги
Москва дорожное строительство Московский скоростной диаметр Андрей Бочкарев
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