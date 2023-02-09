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Ефимов анонсировал конкурс на поставку лекарств по офсетному контракту

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы начали прием заявок на участие в электронном конкурсе для заключения офсетного контракта по поставке лекарственных препаратов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соответствующее извещение опубликовано на сайте Единой информационной системы столицы. По словам вице-мэра, потенциальные инвесторы могут подать заявку на участие в конкурсе до 13 февраля.

«Победитель должен будет наладить в столице выпуск лекарственных средств по четырем международным непатентованным наименованиям, в том числе иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов», — уточнил Ефимов. По его оценкам, вложения частных инвесторов в локализацию производства составят от 800 млн руб.

Офсетные контракты — один из видов государственно-частного партнерства, который активно реализуется в Москве. По условиям таких соглашений, в обмен на создание или модернизацию производства на территории города столица гарантирует инвестору долгосрочную закупку производимой им продукции. Контракт со встречными инвестиционными обязательствами, как еще называют офсеты, будет подписан с победителем аукциона на срок до шести лет.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Москва активно ведет работу по налаживанию собственного производства лекарств. Так, с 2017 года заключено уже три офсетных контракта в фармацевтической отрасли, которые позволят наладить выпуск более 50 наименований препаратов.

В 2022 году мэр столицы Сергей Собянин одобрил проведение еще пяти конкурсов на заключение офсетных контрактов по поставке лекарственных препаратов. «Благодаря таким соглашениям в столице будут локализированы предприятия, производящие препараты еще по 84 международным непатентованным наименованиям», — добавил Овчинский.

С июля 2022 года минимальный объем инвестиций в реализацию проекта был снижен в десять раз — с 1 млрд до 100 млн руб. Благодаря этому выросло количество производителей, которым доступно заключение офсетных контрактов. Также стоит отметить возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами России.

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Москва лекарственные препараты производство Владимир Ефимов
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