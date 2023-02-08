Вице-мэр Ракова рассказала о росте популярности онлайн-регистрации брака

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные молодожены стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн: по сравнению с 2019 годом доля онлайн-заявлений выросла более чем вдвое. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, столичное правительство делает многое для того, чтобы регистрация брака в Москве была комфортной и удобной на всех этапах, начиная с подачи заявления. Таким образом, более 70% пар подали заявление на регистрацию брака на 2023 год онлайн.

«Это удобно, быстро и нет необходимости тратить время на дорогу до дворцов бракосочетания или центров госуслуг, — подчеркнула Ракова. — Всего же на этот год подано уже более 20 тыс. заявлений о заключении брака, и около 15% из них — на выездные локации».

По информации вице-мэра, самое большое количество заявлений подано на лето: «С июня по август планируют пожениться около 8 тыс. пар, это свыше 30% от общего количества подавших заявление на этот год. Сейчас москвичи активно подают заявление на летние даты на выездные площадки и в обновленные дворцы бракосочетания», — уточнила заммэра.

Самой популярной датой по поданным заявлениям в 2023 году является дата с красивым сочетанием троек, 23.03.2023. В этот день планируют заключить брак уже около 700 пар. Цифра не окончательная, подача заявлений продолжается. Следующей по количеству заявлений следует 03.03.2023, эту дату выбрали уже более 670 пар. Также популярностью пользуется летняя дата — 23.06.2023, в этот день запланировали бракосочетание около 500 пар. Следующая по востребованности дата — 23.02.2023, в этот день планируют пожениться более 350 пар.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или Единый портал госуслуг, а также лично во дворцах бракосочетания и центрах госуслуг «Мои документы».