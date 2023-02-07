Умер создатель технологий для ZIP и MP3 Авраам Лемпель

Умер один из авторов технологий сжатия данных для ZIP и MP3 Авраам Лемпель

Авраам Лемпель (Фото: technion.ac.il)

За несколько дней до своего 87-летия умер израильский ученый-компьютерщик, профессор Авраам Лемпель, которого считают одним из главных разработчиков алгоритмов сжатия данных, сообщает JewishPress.

Лемпель родился во Львове 10 февраля 1936 года (в то время это была территория Польши). Позже он переехал в Израиль, где окончил Технион — технологический университет в городе Хайфа.

В 1977 году вместе со своим коллегой профессором Якобом Зивом Лемпель опубликовал LZ7 — первую версию алгоритма Лемпеля — Зива, а в 1979 году — вторую версию, 79LZ.

Обе версии алгоритма сжатия данных LZ послужили основой для технологий сжатия, которые широко используются и сегодня в форматах TIFF, PNG, ZIP и GIF. При создании форматов PDF (для документов) и MP3 (для музыки) алгорим Лемпеля — Зива сыграл ведущую роль.

Лемпель был удостоен премии «Золотой юбилей» 1998 года за технологические инновации от Общества теории информации Института инженеров электротехники и электроники (IEEE). В 2007 году он получил медаль Ричарда Хэмминга «За новаторскую работу в области сжатия данных, особенно алгоритм Лемпеля — Зива».

В 1980-х годах Лемпель был деканом факультета компьютерных наук в Технионе. В 1993 году он основал первое подразделение HP в Израиле, которое включало лаборатории в Хайфе. Ими Лемпель руководил до 2007 года. За время его работы в HP компания зарегистрировала восемь патентов на его имя в США.