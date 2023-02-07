Умер создатель технологий для ZIP и MP3 Авраам Лемпель

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 15:53
Глава ВТБ рассказал о покупке банком долларов по 100 руб. Финансы, 18:10
BIS начнет разрабатывать систему мониторинга стейблкоинов Крипто, 18:06
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:04
Фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота в 2023 году Политика, 18:02
Часть пятиэтажки обрушилась из-за взрыва газа в Тульской области. Видео Общество, 17:42
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 17:37
Суд вернул «Яндексу» бренд «Яндекс Афиша» Бизнес, 17:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:30
В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд дома Общество, 17:23
Минюст внес Фонд Сахарова и «Медузу» в список нежелательных организаций Общество, 17:16
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:15
Карацев проиграл 71-й ракетке мира на старте турнира во Франции Спорт, 17:07
Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты на 3 м из-за землетрясения Общество, 17:07
НОВАТЭК проведет делистинг расписок с Лондонской биржи Инвестиции, 17:04
Технологии и медиа ,  
0 

Умер создатель технологий для ZIP и MP3 Авраам Лемпель

Умер один из авторов технологий сжатия данных для ZIP и MP3 Авраам Лемпель
Авраам Лемпель
Авраам Лемпель (Фото: technion.ac.il)

За несколько дней до своего 87-летия умер израильский ученый-компьютерщик, профессор Авраам Лемпель, которого считают одним из главных разработчиков алгоритмов сжатия данных, сообщает JewishPress.

Лемпель родился во Львове 10 февраля 1936 года (в то время это была территория Польши). Позже он переехал в Израиль, где окончил Технион — технологический университет в городе Хайфа.

В 1977 году вместе со своим коллегой профессором Якобом Зивом Лемпель опубликовал LZ7 — первую версию алгоритма Лемпеля — Зива, а в 1979 году — вторую версию, 79LZ.

Обе версии алгоритма сжатия данных LZ послужили основой для технологий сжатия, которые широко используются и сегодня в форматах TIFF, PNG, ZIP и GIF. При создании форматов PDF (для документов) и MP3 (для музыки) алгорим Лемпеля — Зива сыграл ведущую роль.

Лемпель был удостоен премии «Золотой юбилей» 1998 года за технологические инновации от Общества теории информации Института инженеров электротехники и электроники (IEEE). В 2007 году он получил медаль Ричарда Хэмминга «За новаторскую работу в области сжатия данных, особенно алгоритм Лемпеля — Зива».

В 1980-х годах Лемпель был деканом факультета компьютерных наук в Технионе. В 1993 году он основал первое подразделение HP в Израиле, которое включало лаборатории в Хайфе. Ими Лемпель руководил до 2007 года. За время его работы в HP компания зарегистрировала восемь патентов на его имя в США.

Теги
смерть компьютеры алгоритм
Материалы по теме
Умер декан факультета биоинженерии МГУ Владимир Скулачев
Общество
Умер Первез Мушарраф
Политика
Умер Пако Рабан
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter