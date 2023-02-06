Ефимов рассказал об итогах аукциона на КРТ промзоны «Красный Строитель»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Право комплексного развития территории бывшей промзоны «Красный строитель» в Чертанове Южном получил на торгах московский девелопер — ГК «А101». Об этом 6 февраля рассказал вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При начальной стоимости 230,7 млн руб. лот ушел инвестору за 244,5 млн руб. Речь идет об участке площадью 34,5 га неподалеку от станции «Красный строитель» МЦД-2. Сейчас эта территория используется неэффективно, но впоследствии, согласно плану развития территории, там появится около 400 тыс. кв. м современной недвижимости: чуть менее половины из этого придется на жилой фонд, чуть более половины — на общественно-деловую застройку, включая поликлинику, детсад и две школы. По оценкам Ефимова, всего в новом кластере по завершении проекта появится около 4,6 тыс. новых рабочих мест.

В течение следующего месяца девелопер должен будет заключить со столичными властями договор о редевелопменте бывшей промзоны сроком на девять лет, после чего сможет начать разработку проектной документации, а следом и строительство зданий. Аукцион прошел в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ), по которой планируется реорганизация множества бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кластеры с жилой, социальной и деловой застройкой. По плану, вся программа потребует 7 трлн руб. инвестиций, в городской бюджет поступит 3 трлн руб., а на рынке труда появится 550 тыс. новых рабочих мест.