Шойгу по телефону выразил соболезнования министру обороны Турции

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам в понедельник в российском военном ведомстве.

«Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования Хулуси Акару в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в Турецкой Республике, произошедшими в результате землетрясения», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее МЧС России сообщило, что готово направить спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Как рассказали в ведомстве, два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы к вылету, всего в готовности находятся 100 специалистов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в результате мощного землетрясения в стране разрушены почти три тысячи зданий, погибли более 900 человек, свыше 5 тыс. получили ранения. Он назвал землетрясение самым мощным с 1939 года.

Власти Сирии, где также произошли подземные толчки, сообщили о 326 погибших.

Землетрясение с очагом на юго-востоке Турции произошло рано утром 6 февраля.

Днем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении с магнитудой 7,7.

