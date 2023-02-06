В мэрии раскрыли специфику архитектурной отделки станции метро «Внуково»

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В ходе архитектурно-отделочных работ на платформе станции «Внуково», расположенной на участке продления Солнцевской линии метро, специалисты уже облицевали гранитом часть путевых стен и пола. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«При отделке путевых стен станции «Внуково» используются гранитные плиты серого цвета, — уточнил заммэра. — При этом в их рядах специально выпилены промежутки под вставки из алюминиевых панелей многоугольной формы».

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, внешне алюминиевые панели будут выглядеть как шлифованная нержавеющая сталь.

«Панели сложной формы украсят также потолок — элементы стального цвета будут сочетаться с темно-синими, — подчеркнул Бочкарев. — Уже смонтирован каркас для их установки, предварительно под потолком будут проложены инженерные системы и смонтированы светильники».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что архитектурный облик станции посвящен гражданской авиации и, в частности, работе конструкторского бюро А.Н. Туполева, имя которого носит аэропорт «Внуково».

По словам руководителя холдинга, КБ Туполева будет посвящена художественная композиция, которую разместят в начале платформы. Ее выполнят в технике цифровой печати на алюминиевых панелях. «Композиция будет видна не только с платформы, но и при входе на станцию», — сообщил Кравцов.

Гендиректор «Мосинжпроекта» добавил, что специалисты ведут монолитные работы на примыкающей к входному вестибюлю зоне. После завершения этого этапа строительства будет осуществлена интеграция к пешеходному переходу, ведущему в аэропорт «Внуково».

Благодаря работе нового участка Солнцевской линии улучшится транспортная доступность для жителей Новой Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.