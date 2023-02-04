Гибралтар обвинил Испанию в нарушении суверенитета из-за контрабандистов

Власти Гибралтара обвинили Испанию в нарушении суверенитета после того, как испанские таможенники пересекли границу государства в погоне за контрабандистами. Об этом говорится в заявлении губернатора Дэвида Стила и главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.

«Хотя мы продолжаем расследование инцидента, вторжение в территориальные воды британского Гибралтара с последующей высадкой должностных лиц на Восточном пляже является серьезным нарушением суверенитета и юрисдикции», — говорится в заявлении властей Гибралтара.

Уточняется, что нарушение закона со стороны группы лиц, «очевидно занимающихся незаконной деятельностью в Гибралтаре», неприемлемо для правительства.

Телеканал GBC сообщал, что в ходе погони между испанскими таможенниками и группой контрабандистов произошло столкновение со стрельбой на берегу Восточного пляжа. Как сообщает El País, в ходе преследования пострадали два таможенника, у них травмы лица. Сотрудники правоохранительных органов гнались за контрабандистами, которые выгружали нелегальный табак с катера. На пляже они начали забрасывать таможенников камнями, после чего те несколько раз выстрелили в воздух.

«Если подтвердится, что испанские должностные лица стреляли в Гибралтаре, это станет очень серьезным нарушением закона», — заявили власти. Пикардо указал, что сотрудники испанских правоохранительных органов могут обратиться за помощью к гибралтарским коллегам и получить ее, если им будет необходимо продолжить преследование.

Гибралтар был официально закреплен за Великобританией в 1713 году в ходе Войны за испанское наследство, которая шла с 1701-о по 1714 год. Соединенное Королевство использует Гибралтар в качестве военной базы. Испания не признает британский суверенитет над этой страной.