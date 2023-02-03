Мэрия оценила ход реконструкции улицы Верхние Поля в составе Южной рокады

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД завершены на 70%, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Модернизация и расширение улицы Верхние Поля является частью проекта по строительству в столице Южной рокады.

По словам Бочкарева, реконструкция заключается в замене дождевой канализации, воздушных и кабельных линий, возведении противопожарной стены вдоль Московского НПЗ в соседней Капотне. Ключевой же момент реконструкции — расширение улицы Верхние Поля с нынешних двух до четырех-шести полос. Всего протяженность означенного участка реконструкции составляет 2,8 км.

Проект Южной рокады, помимо работ на улице Верхние Поля, сейчас включает в себя еще два участка — строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка и реконструкция Донецкой улицы на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной. Наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой, Южная рокада станет частью нового транспортного каркаса столицы, протянувшись от развязки МКАД с Рублевским шоссе на западе до развязки МКАД с улицей Верхние Поля на юго-востоке.

Генподрядчиком Южной рокады выступает Группа компаний «Мосинжпроект». По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на улице Верхние Поля к настоящему моменту завершены работы по переносу сетей теплоснабжения, закончено переустройство уличного освещения и выполнен монтаж блочного распределительного пункта для приема и дальнейшего распределения электроэнергии.