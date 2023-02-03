Кабинет мэра Ясиноватой повредило снарядом при обстреле

Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о повреждении его кабинета при обстреле администрации

При обстреле здания администрации Ясиноватой в ДНР повреждения получил кабинет мэра города Дмитрия Шевченко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, прикрепив к публикации фотографии разрушений.

«Ясиноватая. Мой кабинет. Жив, здоров. Чувствую себя прекрасно. Еще поработаем», — написал он.

Как пишут «Известия», обстрел города произошел накануне вечером, в здание администрации попал 155-миллиметровый снаряд. В это время Шевченко находился в кабинете, он получил легкую контузию.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщало об обстреле Ясиноватой вечером 2 февраля. «Выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — отметили в центре.