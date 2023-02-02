Титов рассказал об освобождении из СИЗО фигурантки дела о томографах

Суд в Челябинске освободил из-под стражи обвиняемую в хищениях при закупках для Минздрава

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Челябинский областной суд выпустил из СИЗО обвиняемую в хищениях при закупках для министерства здравоохранения региона предпринимательницу Елену Селищеву, заменив меру пресечения домашним арестом, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России Бориса Титова.

«Руководительницу челябинской компании «Медсервис-регион» Елену Селищеву выпустили из СИЗО под домашний арест. Нашла очередное подтверждение наша позиция о том, что применение ч. 1.1 ст. 108 УПК (запрет на заключение предпринимателей под стражу в ходе расследования) не должно зависеть от того, с какой категорией контрагентов работал обвиняемый», — сказали РБК в пресс-службе Титова.

По его словам, изначально ей было отказано в праве считаться предпринимателем, поскольку другая сторона сделки — государство. «Это очень распространенная причина отказа: бизнес с государством у нас почему-то автоматически перестает считаться бизнесом», — считает омбудсмен.

Елена Селищева — гендиректор компании «Медсервис-регион», которая является крупным поставщиком медицинского оборудования. Организация закупала томографы для местного министерства здравоохранения. Селищевой вменили в вину мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Следственный комитет обвинил Селищеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, а также ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК (мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, «Медсервис-регион» в 2020 году через аффилированные компании участвовал в объявленных минздравом Челябинской области закупках на поставку томографов на сумму более 191 млн руб. Селищева заверила действующего на тот момент замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова в том, что представляемые ею организации являются надежными, а ее прибыль не превысит 22% от стоимости томографов. Таким образом, считает следствие, предпринимательница ввела чиновника в заблуждение, уговорив провести аукционы по завышенной стоимости. В результате она похитила 82,55 млн руб. средств из бюджета, считают следователи.

С начала расследования адвокаты настаивают на необоснованности самой сути обвинения и заявляют об оказываемом на их доверительницу давлении со стороны следствия. На стороне Селищевой выступил также уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. Он согласился с доводами адвокатов и признал содержание Селищевой под стражей необоснованным.