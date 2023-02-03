Ракова рассказала о появлении центров ревматологии по новым стандартам

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Москве заработали специализированные ревматологические центры, в которых пациенты с соответствующими заболеваниями могут получать необходимую медпомощь в рамках одного учреждения, а врач будет сопровождать пациента на протяжении всего процесса диагностики, лечения и наблюдения. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что такие центры, созданные по новым стандартам столичного здравоохранения, организованы на базе многопрофильных больниц и в каждом предусмотрены амбулаторное отделение, дневной и круглосуточный стационары, а также кабинеты для проведения специальной терапии.

До внедрения такой схемы москвичам приходилось посещать разные медучреждения — обследование в одном, заключение о необходимой терапии в другом, рецепты на препараты в третьем и так далее. Маршрут пациента был сложным и требовал многократных визитов в различные места. Врачи-ревматологи вели прием не во всех поликлиниках, а специализированная диагностика была доступна только после посещения специалиста в стационаре, но самостоятельно записаться к нему пациент не мог. Специфические лекарства по выписанным рецептам пациенты могли получить только в одной аптеке.

Специализированные ревмацентры по новому стандарту устраняют эту проблему. Как пояснила Анастасия Ракова, теперь пациент «сможет в одном месте получить все необходимые консультации, пройти исследования <…>. Подбор индивидуальной терапии и назначение лекарственных препаратов также будут проходить в новых центрах». Вице-мэр добавила: «Важно отметить, что после этого пациент не останется один на один со своим диагнозом, врачи будут осуществлять пожизненное диспансерное наблюдение и регулярно проводить контрольные обследования». Таким образом, ответственность за лечение и наблюдение пациента будут нести медики из одной организации.

«Ревматология — одно из самых сложных направлений медицины, обязательно требующее междисциплинарности. Именно поэтому межокружные ревматологические центры организованы на базе самых крупных стационаров, имеющих лучшие профессиональные компетенции и технологические ресурсы, — рассказала главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко. — Будет обеспечена полная преемственность лечения в амбулаторных и стационарных условиях, ведь с пациентом будут работать одни и те же специалисты. Как показывает наша практика, «замкнутая» система оказания медицинской помощи способствует лучшему сотрудничеству врача и пациента, увеличивает приверженность лечению, существенно улучшает его результаты».

Теперь, если терапевт городской поликлиники заподозрил ревматологию у пациента, он направляет его в один из таких ревматологических центров. Всего их три и каждый, как рассказала вице-мэр, создан на базе ведущих стационаров Москвы, в которых накоплен большой опыт работы по данному профилю. Возле каждого из них в шаговой доступности расположена аптека, в которой есть необходимые лекарства.

Кроме того, благодаря единой цифровой платформе здравоохранения москвичи смогут записываться напрямую к своему лечащему врачу онлайн — такая возможность будет доступна во всех каналах записи ЕМИАС. В своей электронной карте пациенты смогут видеть результаты исследований, направления врачей, протоколы осмотров, рецепты на выписанные лекарства и другие данные.

Специализированные центры ревматологической помощи Москвы: центр при ГКБ №52 (обслуживает жителей ЗАО, СЗАО, САО, ЗелАО);

центр при МКНЦ им. А.С.Логинова (обслуживает жителей ВАО, ЮВАО, СВАО);

центр при ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова (обслуживает жителей ЮАО, ЮЗАО, ТиНАО и ЦАО).

Центр при горбольнице №52 является единым городским ревматологическим центром, и его специалисты с большим опытом в ревматологии будут консультировать врачей остальных центров, а также контролировать проведение пациентам современной генно-инженерной терапии. На его базе будет организовано лечение больных с тяжелыми осложнениями на фоне ревматологии с привлечением специалистов-кардиологов, гинекологов, офтальмологов, урологов, эндокринологов и других специальностей.

Необходимость в создании профильных центров связана со специфичностью ревматологических заболеваний, к которым относятся: ревматоидный артрит,

системная красная волчанка,

болезнь Шегрена,

болезнь Бехтерева,

болезни, при которых страдают суставы, сердце, легкие или почки.

Анастасия Ракова напомнила, что создание центров полного цикла с созданием якорных стационаров и четкой маршрутизацией пациентов уже внедрено в московской онкологии. «Создание центров с полным циклом специализированной медицинской помощи позволит выстроить четкую маршрутизацию больных, закрепить ответственность за каждого пациента. <…> Все это делает лечебно-диагностический процесс прозрачным и понятным для пациента», — добавила вице-мэр.