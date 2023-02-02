Умерла Милана Каштанова, на которую в 2010 году упала глыба льда с крыши в Петербурге

Умерла женщина, 13 лет лечившаяся после падения льда с крыши в Петербурге

Милана Каштанова (Фото: из личного архива)

В последний день января умерла Милана Каштанова, на которую в 2010 году упала глыба льда с крыши в Санкт-Петербурге. Об этом в «Живом журнале» сообщили ее родители.

По словам Вадима и Елены Каштановых, в последние недели состояние их дочери ухудшилось, она провела это время в больнице.

«Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелегком пути», — написали Вадим и Елена Каштановы.

Милана Каштанова приехала в Санкт-Петербург из Эстонии, чтобы учиться на психолога. 5 февраля 2010 года на улице Красного Курсанта ей на голову упала глыба льда: крышу дома в этот момент чистили, но опасная зона не была огорожена.

Девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, ей сделали несколько операций на мозге. Некоторое время она была в коме. Каштанова год находилась в клинике в Германии, со временем к ней вернулось сознание, и с 2013 года она лечилась дома, в Таллине.

Семья Миланы Каштановой отсудила у коммунальных служб 10 млн руб., писала «Фонтанка».

За несколько дней до случая с Каштановой губернатор Петербурга, а теперь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала чиновников за плохую уборку снега и уволила 11 человек.

Через год, в январе 2011 года, похожий случай произошел с шестилетним мальчиком: он гулял с бабушкой по проспекту Стачек в Петербурге, и на него свалилась ледяная глыба.

Ребенок умер в больнице. После этого депутат Госдумы Оксана Дмитриева обвинила Матвиенко и вице-губернатора Алексея Сергеева в халатности и обратилась к прокурору Санкт-Петербурга с требованием возбудить против них уголовное дело о ненадлежащем исполнении служебных полномочий. В прокуратуре оснований для возбуждения дела не нашли.