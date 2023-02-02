Главный бухгалтер московского СИЗО присвоила почти ₽2,9 млн

Главный бухгалтер СИЗО-5 по Москве перевела своей подруге со служебного счета ₽2,9 млн

Главный бухгалтер СИЗО-5 по Москве Ирина Мещерякова похитила почти 2,9 млн руб. с расчетного счета учреждения, сообщили РБК источник, близкий к Следственному комитету, и собеседник, знакомый с материалами дела.

По их данным, Мещерякова в период с 20 октября по 7 ноября 2022 года «из корыстной заинтересованности», пользуясь доступом к распорядительным документам СИЗО, печатям, бланкам и специальному программному обеспечению «Система удаленного финансового документооборота», несколько раз перевела бюджетные средства с расчетного счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН на счет своей подруги Бундиной Е.В.

Общая сумма украденных денег составила 2 897 467 руб. После этого бухгалтер присвоила средства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Источники указывают, что Мещерякова при присвоении средств использовала служебное положение.