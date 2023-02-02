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Ракова рассказала о новой модели работы системы лучевой диагностики

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Все рентгенологические исследования взрослых поликлиник Москвы, проведенные на цифровом диагностическом оборудовании, теперь анализируют в едином круглосуточном референс-центре — а это половина всех подобных исследований в Москве. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Рентгенологические снимки поступают из поликлиник в единое цифровое облачное хранилище медицинских изображений, распределяются по разным модальностям и специализациям, а специалисты сразу приступают к их анализу, — добавила Ракова. — Расположение рентгенологов в одном здании позволяет быстро проводить необходимые экспертные консультации в самых сложных случаях».

Внедрение системы референс-центра позволяет сократить время на подготовку заключения эксперта-рентгенолога с более чем суток до всего получаса. Чтобы упростить и ускорить работу врачей, а также повысить качество анализа исследований, в референс-центре разработали и внедрили концепцию распределения исследований по разным модальностям, субспециализациям и внутренней ротации. Рентгенологи анализируют исследования в рамках своего направления, а в сложных случаях могут оперативно получить консультацию от коллег. Работа ведется круглосуточно, семь дней в неделю.

Новая система тесно связана с технологиями телемедицины и нейросетей, пояснил директор Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава Юрий Васильев. «Процесс выглядит так: пациент получает направление, например, на КТ. Томографию делают в поликлинике, на месте работает только рентгенолаборант, а снимок автоматически загружается в единую радиологическую информационную систему (ЕРИС). Врач нашего референс-центра получает исследование и делает описание. При этом он может проанализировать исследование с помощью искусственного интеллекта, при необходимости сразу же на месте проконсультироваться с коллегами и получить дополнительную информацию», — добавил Васильев.

ЕРИС является частью единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Врачи-рентгенологи проводят дистанционное описание рентгенологических исследований и консультируют врачей московских поликлиник при помощи телемедицинских технологий. Пациент получает заключение в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» сразу после того, как рентгенолог закончит заполнять протокол. Личный цифровой архив данных каждого пациента также хранится в ЕРИС: врачи могут обращаться к нему, чтобы отслеживать динамику изменений.

Теги
рентгенолог Департамент здравоохранения телемедицина Анастасия Ракова Москва
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