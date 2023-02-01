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Бизнес ,  
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АТОЛ назвала неактуальной большую часть слитых хакерами данных

АТОЛ назвала неактуальными 70% из слитой хакерами базы данных
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупный производитель оборудования и софта для автоматизации торговли компания АТОЛ признала взлом своей ИТ-инфраструктуры, однако не зарегистрировала проблему в работе своих сервисов. Об этом сообщили РБК в ее пресс-службе.

«31 января злоумышленники получили несанкционированный доступ к одному из наших сайтов. Важно отметить, что они никоим образом не нарушили работу сервисов АТОЛ. Программное обеспечение и клиентское оборудование компании продолжают работать в нормальном режиме. Кассы продолжают бить чеки, терминалы работают, сервера функционируют стабильно», — сообщили РБК в компании.

Часть базы данных, которая используется компанией в маркетинговых целях, попала в руки хакеров и была слита в Сеть, отмечают в АТОЛ. «При этом до 70% этих сведений не являются актуальными и относятся к деятельности компании между 2007 и 2016 годами», — добавили в пресс-службе.

Хакеры также сделали рассылку сообщений клиентам и партнерам от лица компании. Та направила клиентам разъяснения. «Мы оперативно отреагировали на атаку и дополнительно усилили контур безопасности. Компания АТОЛ исполняет все требования законодательства с точки зрения информирования соответствующих государственных органов об инцидентах», — отметили в АТОЛ.

Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что в Сети начала распространяться информация об утечке данных из компании. По данным источников газеты, файл содержал 157,1 тыс. строк информации о клиентах и партнерах АТОЛ, включая персональные данные из базы организации.

Компания АТОЛ специализируется на разработке и поставке оборудования и программного обеспечения для автоматизации работы ретейла, а также сферы услуг и онлайн-касс. Ее клиенты — сеть аптек «Ригла», Burger King и многие другие.

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