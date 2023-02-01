Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 1 февраля столичные школы перешли на новый формат подготовки к выпускным экзаменам. Как сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за оставшиеся четыре месяца учебы основной упор будет сделан на предметы, по которым выпускники будут сдавать ЕГЭ.

«Мы видели запрос на большее внимание вопросам подготовки к ЕГЭ в школе и от родителей, и от самих учеников, — объяснила Ракова. — Для этого большинство непрофильных предметов ребята уже прошли в полном объеме до 1 февраля. И теперь в рамках школьного расписания у них появятся практикумы по выбранным для сдачи ЕГЭ предметам, на которых подробно разбираются экзаменационные задания». По ее словам, готовиться к ЕГЭ по-новому будут 43 тыс. выпускников, это около 80% 11-классников московских школ.

В рамках нового формата в столичных школах впервые провели пробные ЕГЭ по всем предметам. По их результатам было выстроено потоковое обучение, которое объединило детей в группы на практикумы по выбранным предметам, по уровню знаний и нацеленности на результат экзамена. Практикумы будут проходить ежедневно и занимать не менее 40% учебного времени. При этом график начала, окончания и продолжительность занятий остались без изменений, а число уроков в неделю не увеличилось.

Дети продолжат изучать математику, историю, обществознание, литературу, физкультуру и русский язык. До конца учебного года сохранятся также профильные предметы в зависимости от профиля обучения или обучения в предпрофессиональных классах.

Помимо подготовки в рамках практикумов старшеклассники могут заниматься и самоподготовкой при помощи новых инструментов «Московской электронной школы» (МЭШ), добавила Ракова: «Мы наполняем библиотеку МЭШ материалами, которые помогут готовиться к экзаменам: видеоуроки, интерактивные пособия, советы учителей по эффективному распределению времени на экзамене, рекомендации экспертов и так далее».

На предыдущей встрече с вице-мэром Москвы ученики выпускных классов рассказали о своем запросе на психологическую поддержку в предэкзаменационный период. Они хотели бы узнавать больше о стрессоустойчивости, тайм-менеджменте и умении справляться со своими эмоциями. Поэтому для выпускников подготовили и разместили в МЭШ более 140 роликов с советами психологов, учителей и выпускников прошлых лет, посвященных в том числе этим темам.

Московские власти отмечают, что нововведения пилотного проекта направлены на то, чтобы помочь детям лучше подготовиться к ЕГЭ и поступить в вузы, снизить нагрузку дополнительных занятий с репетиторами, а также повысить ответственность школы и каждого учителя за результаты школьников на экзамене.