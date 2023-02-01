Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
«Украинская правда» узнала об обысках в киевской налоговой службе Финансы, 11:21
Суд заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о фейках Политика, 11:20
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:09
Взяли в аренду помещение и сделали ремонт: арендодатель за него заплатит Pro, 11:00
Глава Росавиации рассказал о стресс-сценарии для отрасли без господдержки Бизнес, 11:00
Турция выступила против военных судов в Черном море Политика, 10:58
Исключавшая дружбу с Россией Хейли решила выдвинуться в президенты США Политика, 10:55
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Американский телеканал назвал сроки, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки Спорт, 10:55
Умер старейший участник Олимпийских игр Спорт, 10:55
ФСБ задержала подозреваемых в терактах на железной дороге Общество, 10:48
DGP узнала о плане встречи Зеленского и Байдена в Польше Политика, 10:47
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 10:46
Акции и электрокары Tesla резко подешевели. Чем ответят конкуренты из КНР Pro, 10:41
Раскритикованный за видео из Мексики депутат поедет в зону спецоперации Политика, 10:35
Город ,  
0 

Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 1 февраля столичные школы перешли на новый формат подготовки к выпускным экзаменам. Как сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за оставшиеся четыре месяца учебы основной упор будет сделан на предметы, по которым выпускники будут сдавать ЕГЭ.

«Мы видели запрос на большее внимание вопросам подготовки к ЕГЭ в школе и от родителей, и от самих учеников, — объяснила Ракова. — Для этого большинство непрофильных предметов ребята уже прошли в полном объеме до 1 февраля. И теперь в рамках школьного расписания у них появятся практикумы по выбранным для сдачи ЕГЭ предметам, на которых подробно разбираются экзаменационные задания». По ее словам, готовиться к ЕГЭ по-новому будут 43 тыс. выпускников, это около 80% 11-классников московских школ.

В рамках нового формата в столичных школах впервые провели пробные ЕГЭ по всем предметам. По их результатам было выстроено потоковое обучение, которое объединило детей в группы на практикумы по выбранным предметам, по уровню знаний и нацеленности на результат экзамена. Практикумы будут проходить ежедневно и занимать не менее 40% учебного времени. При этом график начала, окончания и продолжительность занятий остались без изменений, а число уроков в неделю не увеличилось.

Дети продолжат изучать математику, историю, обществознание, литературу, физкультуру и русский язык. До конца учебного года сохранятся также профильные предметы в зависимости от профиля обучения или обучения в предпрофессиональных классах.

Помимо подготовки в рамках практикумов старшеклассники могут заниматься и самоподготовкой при помощи новых инструментов «Московской электронной школы» (МЭШ), добавила Ракова: «Мы наполняем библиотеку МЭШ материалами, которые помогут готовиться к экзаменам: видеоуроки, интерактивные пособия, советы учителей по эффективному распределению времени на экзамене, рекомендации экспертов и так далее».

На предыдущей встрече с вице-мэром Москвы ученики выпускных классов рассказали о своем запросе на психологическую поддержку в предэкзаменационный период. Они хотели бы узнавать больше о стрессоустойчивости, тайм-менеджменте и умении справляться со своими эмоциями. Поэтому для выпускников подготовили и разместили в МЭШ более 140 роликов с советами психологов, учителей и выпускников прошлых лет, посвященных в том числе этим темам.

Читайте на РБК Pro
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Грустный мем: как «американская IKEA» оказалась на грани банкротства

Московские власти отмечают, что нововведения пилотного проекта направлены на то, чтобы помочь детям лучше подготовиться к ЕГЭ и поступить в вузы, снизить нагрузку дополнительных занятий с репетиторами, а также повысить ответственность школы и каждого учителя за результаты школьников на экзамене.

Теги
ЕГЭ Москва Анастасия Ракова подготовка к ЕГЭ школы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter