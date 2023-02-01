Посол Антонов: США противоречат себе в заявлениях о работе биолабораторий на Украине

Антонов заявил о противоречиях в словах Кирби о лабораториях на Украине

В заявлении координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби о том, что США на Украине проводили исследования по предотвращению пандемии коронавируса и не занимались разработкой биологического оружия, Вашингтон противоречит сам себе, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов. Его слова приводит посольство России в США в телеграм-канале.

«Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — сказал глава российской дипмиссии.

По его словам, слова Кирби о том, что проекты были закрыты до начала военной операции на Украине, чтобы «результаты исследований не попали в руки российских военных».

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