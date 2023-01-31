«Коммерсантъ» узнал о планах снять все ограничения для «Белавиа» в России

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Росавиации обдумывают возможность снять все ограничения на полеты «Белавиа» в Россию. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили источники в трех авиакомпаниях. По их данным, российский регулятор направил телеграммы, в которых попросила предоставить позицию по данному вопросу.

Речь идет о снятии ограничений для Белоруссии по числу рейсов и доступным им направлениям в российские города, уточнил близкий к Минтрансу источник газеты. Пока не рассматриваются варианты разрешения полетов между городами России и Белоруссии — каботаж и «седьмая свобода неба», которая позволяет делать перелеты между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.

Один из источников газеты в крупной авиакомпании отмечает, что в регионах недостаточный спрос на полеты в Минск для того, чтобы совершать их на самолетах большой вместимости. По его словам, «можно найти хорошие региональные линии для самолетов на 100 кресел».

Другие авиакомпании не видят смысла в этом. Некоторые источники заявили, что аэропорт в Минске обслуживает российских перевозчиков по тарифам, которые действуют для иностранных перевозчиков. При этом «Белавиа» в аэропортах России платит по российским тарифам.

Евросоюз ввел санкции против авиакомпании «Белавиа» в декабре 2021 года. ЕС объяснил наложение санкций тем, что авиакомпания «извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», а руководство перевозчика просило сотрудников не участвовать в протестах из-за результатов президентских выборов в 2020 году. Евросоюз также заявил, что компания участвовала в перевозке мигрантов из стран Средней Азии, для этого были открыты новые маршруты и увеличено количество рейсов.

В декабре того же года «Белавиа» сократила количество самолетов в своем авиапарке почти вдвое до 15 самолетов.