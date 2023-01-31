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В Москве назвали самые редкие мужские и женские имена для новорожденных

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самыми необычными именами, которыми москвичи называли своих детей в прошлом году, стали Авокадий, Урал, Троян и Клеопатра (по одному), сообщается на портале мэра Москвы. Всего в столице за 2022 год зарегистрировали более 10 тыс. имен новорожденных.

Теперь в Москве проживают мальчики с именами Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон. Необычными именами родители назвали девочек — Муза, Марселина, Флора, Тиффани и Бриллиант. Несколько юных москвичек получили двойные имена: Луна-Белла, Пелагея-Дева, Астра-Марина.

Топ-3 самых популярных мужских имен

Александр — 2335,

Михаил — 2015 (без учета рожденных в декабре),

Максим — 1859 (без учета рожденных в декабре).

Топ-3 самых популярных женских имен

Софья — 2762,

Мария — 1756 (без учета рожденных в декабре),

Анна — 1713 (без учета рожденных в декабре).

«Москвичи стали на 15% чаще по сравнению с 2021 годом называть мальчиков именем Мирослав, на 11%  — Леон и на  8% — Борис. В 2022 году именем Афина назвали на 20% больше девочек, чем в 2021 году, также выросла популярность имени Ангелина: так в 2022 году назвали на 14% больше девочек», — рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Мальчиков в столице называли славянскими именами Добрыня (51 ребенок) и Яромир (33 ребенка), древнегреческим Теодор (51 ребенок), именем латинского происхождения Максимилиан (17 мальчиков). Девочек называли именем Лилия (106 малышей), Роза (27 малышей), Астра (пять девочек) и Лаванда (один ребенок). Также встречаются Акулина (семь детей), Николетта (семь девочек), Забава (шесть новорожденных), Прасковья (шесть малышей), Джульетта (три ребенка), Фелиция (три девочки), Агриппина (два ребенка) и Венеция (два ребенка).

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