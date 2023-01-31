Ефимов рассказал о планах редевеломпента участка в Щукине площадью 5 га

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти назвали очередной участок, попавший в программу комплексного развития территорий (КРТ) — им стал квартал в районе Щукино по адресу улица Рогова, владения 22–24. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, при инвестициях в 6 млрд руб. ежегодно городской бюджет будет получать 44 млн руб. после реализации проекта.

В данный момент территория площадью 4,8 га, по мнению мэрии, используется неэффективно — ее занимают гаражи, автомойки и техцентры. По итогам же редевелопмента там должно появиться 48 тыс. кв. м нового жилья по программе реновации и почти 5 тыс. кв. м социальных объектов, а именно — образовательный комплекс на 225 мест, состоящий из детсада и школы. «Кроме того, благодаря комплексному развитию участка в районе Щукино появится новая парковая зона, включающая в себя пешеходные и велосипедные маршруты, а также стоянки для автомобилей», — добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По оценкам вице-мэра Ефимова, влияние реорганизации указанной территории на рынок труда выразится в создании 120 новых рабочих мест. Программа КРТ, действующая с 2020 года, подразумевает возвращение в экономический оборот заброшенных и неэффективно используемых территорий, что выразится в создании в столице 550 тыс. новых рабочих мест и дополнительно 3 трлн руб. доходов городского бюджета.