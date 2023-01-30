Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и метели вечером 30 января

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Вечером 30 января в Москве ожидаются сильный ветер, снег и метель, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 1:00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, снег, местами метель, возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали быть предельно внимательными при передвижении на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили возле них. Водителям также советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Накануне Управление МЧС по Петербургу также предупредило местных жителей об усилении ветра до 18 м/с утром 30 января. Ветреная погода будет сопровождаться мокрым снегом и оттепелью, отмечал начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.