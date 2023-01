Умер автор одной из величайших песен по версии журнала Rolling Stone

Барретт Стронг (Фото: wikimedia.org)

Американский соул-певец и автор песен Барретт Стронг умер на 82-м году жизни, сообщает музей звукозаписывающей компании Motown Records в Twitter.

«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине легендарного певца и автора песен Classic Motown Барретта Стронга», — говорится в сообщении.

Стронг родился в 1941 году в Вест-Пойнте (штат Миссисипи) а вырос в Детройте (штат Мичиган). Он был одним из первых артистов, кто подписал контракт с лейблом Motown Records (тогда — Tamla Records) в 1959 году. Его песня Money (That's What I Want) в 2011 году стала 294-й в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Барретт — соавтор песен I Heard It Through the Grapevine, Smiling Faces Sometimes, I Can't Get Next to You, Just My Imagination, Papa Was a Rollin' Stone и других композиций, которые исполняли другие певцы и коллективы. Музыкант записал четыре альбома: Stronghold (1975), Live & Love (1976), Love Is You (1987) и Stronghold II (2008).

В 2004 году Стронга отметили в Зале славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).