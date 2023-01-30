Умерла актриса из «Сверхъестественного» и The Last of Us Энни Вершинг

Актриса из «Сверхъестественного» и The Last of Us Энни Вершинг умерла от рака в 45 лет

Американская актриса Энни Вершинг умерла от рака в возрасте 45 лет, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление мужа артистки Стивена Фулла, которое передал ее представитель.

Вершинг умерла в Лос-Анджелесе 29 января, сообщил представитель актрисы. Рак, по данным издания, у нее обнаружили в 2020 году.

Вершинг родилась в Сент-Луисе (штат Миссури) 28 марта 1977 года. В юности она играла в театре. После окончания школы актриса получила степень бакалавра искусств и переехала в Чикаго. Впоследствии она продолжала играть в театре. В кино актриса снималась с 1990-х годов.

Известность Вершинг принесли сериалы «24 часа» (2001-2014 годы, 9 сезонов), где она играла агента ФБР Рене Уокер, «Звездный Путь», «C.S.I. Место преступления» и «Дневники Вампира». В последнем проекте она исполнила роль вампира, матери Стефана и Деймона Сальваторе Лили Сальваторе. Вершинг сыграла преступницу Розалинд Дайер в сериале «Новичок» и сотрудницу полиции Джулию Брейшер в «Босхе». Она снималась в проектах «Брюс Всемогущий», «Касл», «Зачарованные», «Вне времени» и других.

Она также озвучила контрабандистку Тесс в игре The Last of Us («Одни из нас»).

В «Сверхъестественном» Вершинг сыграла эпизодическую роль Сьюзен Томпсон — бывшей владелицы отеля, где обитали призраки.