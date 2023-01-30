Ефимов сообщил о торгах на право льготной аренды здания в ЦАО под отель

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичная мэрия объявила открытым прием заявок на аукцион по аренде здания в центре Москвы под обустройство там гостиницы. Как сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, заявки будут приниматься вплоть до 3 марта. Сами торги состоятся 10 марта в электронной форме, подведение итогов — 13 марта.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании постройки конца XIX века по адресу; улица Зацепа, 27, в шаговой доступности от двух станций кольцевой линии метро («Добрынинская» и «Павелецкая»). Общая площадь строения составляет 288 кв. м. По условиям программы льготной аренды не менее 75% этой площади должен занимать непосредственно номерной фонд. Также отель должен будет пройти классификацию, получив не менее трех звезд.

Стартовая цена этого лота составляет 10,6 млн руб. У победителя аукциона будет 18 месяцев на то, чтобы провести на объекте капитальный ремонт и открыть там гостиницу (то есть до осени 2024 года). После чего с учетом вышеупомянутых требований по использованию площади и классификации он получит право льготной аренды по ставке 1 руб. в год сроком на 20 лет.