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В Новой Зеландии четыре человека погибли после трехдневных ливней

Четыре человека погибли после трехдневных ливней в Окленде в Новой Зеландии

Число погибших в результате наводнения в Окленде в Новой Зеландии, вызванного трехдневными проливными дождями, выросло до четырех человек, сообщает Reuters и Radio New Zealand (RNZ) со ссылкой на полицию.

Ранее было известно о гибели трех человек, четвертого человека нашли накануне недалеко от деревни Оневеро, его тело унесло паводковыми водами. По данным полиции, четвертым погибшим является мужчина, его нашли с помощью дрона примерно в 1 км вниз по течению от того места, где его видели в последний раз.

Проливные дожди идут в Новой Зеландии уже трое суток, пострадали районы Окленда, Короманделя, бухты Изобилия. 27 января власти Окленда объявили чрезвычайное положение. В Тауранге обрушился дом, его жителей эвакуировали, возле Те Пуке сошел с рельсов товарный поезд, было перекрыто несколько дорог в районах Вайкато и бухте Изобилия, пишет RNZ. Из-за последствий наводнения в Окленде перекрыты 45 дорог, уточняет New Zealand Herald. Более 2 тыс. жителей города обратились за помощью, 70 человек эвакуировали.

Местные метеостанции предупреждают, что погода в Окленде продолжит ухудшаться вплоть до вторника, 31 января, ожидаются интенсивные дожди, которые могут вызвать новые наводнения. «Изменение климата приводит к тому, что проливные дожди становятся более частыми и интенсивными, хотя их воздействие варьируется в зависимости от региона», — заявил министр Новой Зеландии по изменению климата Джеймс Шоу.

Теги
Новая Зеландия наводнение ливневый дождь
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