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Умер гитарист Том Верлен

Гитарист группы Television Том Верлен умер на 74-м году жизни

Гитарист, фронтмен гамериканской рок-группы Television Том Верлен умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Джесси Пэрис Смит, дочь коллеги Верлена, певицы Патти Смит. По ее словам, гитарист умер после непродолжительной болезни, не назвав точную причину смерти.

Том Миллер родился 13 декабря 1949 года в Дэнвилле, штат Нью Джерси. Он умел играть не только на гитаре, но и на фортепиано. Он взял псевдоним в честь поэта Поля Верлена и стал известен музыкальной сцене как Том Верлен. В 1973 году он основал панк-рок-группу Television, и хотя она не добилась какого-либо большого успеха, музыка Верлена и тексты его песен оказали значительное влияние на мировую рок-сцену. Всего группа до своего распада сумела записать два альбома. Позже, в девяностых, группа воссоединилась и записала третий альбом.

Верлен принимал участие в записи песен Патти Смит, которую считают «крестной мамой панк-рока» благодаря ее альбому Horses, сыгравшему существенную роль в образовании этого музыкального жанра. Television вдохновила Смит на то, чтобы заняться музыкой, к тому же, с Верленом их связывали любовные отношения.

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