Умер экс-глава «Севмаша» Николай Калистратов

Николай Калистратов (Фото: cszvezdochka / VK)

26 января в Северодвинске на 74-м году жизни умер Николай Калистратов, экс-глава судостроительного комплекса «Севмаш», которым он руководил с 2007 года. Об этом сообщают администрация и профсоюзный комитет Центра судоремонта «Звездочка» в социальных сетях.

«Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Николая Яковлевича Калистратова и разделяем вместе с ними всю горечь этой трагической утраты.», — говорится в сообщении.

Прощание с Николаем Калистратовым состоится 31 января в НТЦ «Звездочка» в 11:00.

Калистратов окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1973 году и начал свою карьеру с должности помощника мастера машиностроительного предприятия «Звездочка», а в 1992 году — стал генеральным директором данного предприятия, данный пост с несколькими перерывами он занимал до 2017 года.

С 2007 по 2011 год Калистратов возглавлял судостроительный комплекс «Севмаш». После выхода на пенсию он работал советником генерального директора ягринской верфи.

Николай Калистратов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, премией правительства России. Также являлся лауреатом российской государственной премии. С 2003 года носил звание «Почетный гражданин города Северодвинска».

