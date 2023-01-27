Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Песков: во второй половине дня Путин проведет совещание с Совбезом

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Во второй половине дня 27 января Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Тему совещания Дмитрий Песков не назвал, по его словам, она станет известна уже в момент проведения совещания.

Оперативные совещания с Совбезом президент обычно проводит раз в неделю, по пятницам.

В последний раз совещание Владимира Путина с членами Совета безопасности прошло 20 января. Оно состоялось в режиме видеоконференции. Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе мероприятия «состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции».